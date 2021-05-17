Татьяна Васильева призналась, что спала с режиссерами ради ролей и не жалеет об этом

Актриса Татьяна Васильева в шоу «Звезды сошлись» у Леры Кудрявцевой осудила Елену Проклову за жалобы на домогательства и призналась, что прошла через это и ни о чем не жалеет.

«Я за нее рада, если она сняла камень с души. Если для этого ей надо вот такое сказать. Особенно, когда человека уже не стало. То есть я понимаю, чем это может быть продиктовано. Это все понимают. На этом можно заработать. Другого повода я не вижу», — отметила Васильева.

«Больше пятидесяти лет прошло и начинать сейчас все это вываливать на величайшего человека, величайшего артиста. Те, кто работал с этим величайшим режиссером, я уверена, что не изменят о нем мнения. Я считаю, что большинство девушек, девочек через это, к сожалению, проходят. Это остается там.

У нее были родители, она могла к ним пойти. Была милиция. Ей многие могут только позавидовать, потому что ее карьера сложилась. Она закончила хороший вуз. Она снималась в хорошем кино с хорошими актерами. Это так просто не бывает. За это надо отплачивать», — добавила она.

Сама актриса призналась, что и она с этим сталкивалась, но это не стало для нее слишком большой жертвой ради того, чтобы получить роли.

«Я особенно не раздумывала, у меня слишком было велико желание играть. И я знала, что я это могу. Вы думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиард раз? Что бы сделала я? То, что я делаю: играю!», — заявила она.