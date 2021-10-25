Татьяна Васильева потратила 30 млн рублей на прекращение войны с невесткой

«Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве. Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», — рассказала Татьяна Васильева в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Звезда заявила, что не держит обиды на бывшую жену сына и сейчас общается с ней по-дружески. Татьяна Васильева также отметила, что ей не нравится, когда мальчики зовут ее бабушкой. Актриса просит внуков обращаться к ней по имени.