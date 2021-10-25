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Татьяна Васильева потратила 30 млн рублей на прекращение войны с невесткой

74-летняя актриса Татьяна Васильева долгое время не видела внуков, родившихся в браке ее сына Филиппа с Анастасией Бегуновой. Когда пара развелась, невестка увезла детей в Германию. Ради примирения звезде «Сватов» пришлось выложить крупную сумму, но Татьяна Васильева заявляет, что не жалеет об этом.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса театра и кино Татьяна Васильева

Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Васильева рассказала, что помирилась с бывшей супругой своего сына Филиппа Анастасией Бегуновой. Благодаря этому впервые за долгое время ей удалось наладить регулярное общение с внуками Иваном и Григорием — после развода родителей мальчики жили с мамой в Германии и везти их на родину та не спешила.

Однако недавно ситуация изменилась. Но ради этого Татьяне Васильевой пришлось раскошелиться на 30 миллионов рублей. На эти средства она купила внукам квартиры, и после этого их мама позволила Татьяне видеться с мальчиками.

«Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве. Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», — рассказала Татьяна Васильева в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Звезда заявила, что не держит обиды на бывшую жену сына и сейчас общается с ней по-дружески. Татьяна Васильева также отметила, что ей не нравится, когда мальчики зовут ее бабушкой. Актриса просит внуков обращаться к ней по имени.

Фото и видео: @tatyana_vasileva_official/Instagram; Ekaterina Tsvetkova, Vitaly Fedorov, Aleksandr Sternin/Global Look Press