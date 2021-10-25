Татьяна Васильева потратила 30 млн рублей на прекращение войны с невесткой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Звезда сериала «Сваты» Татьяна Васильева рассказала, что помирилась с бывшей супругой своего сына Филиппа Анастасией Бегуновой. Благодаря этому впервые за долгое время ей удалось наладить регулярное общение с внуками Иваном и Григорием — после развода родителей мальчики жили с мамой в Германии и везти их на родину та не спешила.
Однако недавно ситуация изменилась. Но ради этого Татьяне Васильевой пришлось раскошелиться на 30 миллионов рублей. На эти средства она купила внукам квартиры, и после этого их мама позволила Татьяне видеться с мальчиками.
«Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве. Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», — рассказала Татьяна Васильева в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Звезда заявила, что не держит обиды на бывшую жену сына и сейчас общается с ней по-дружески. Татьяна Васильева также отметила, что ей не нравится, когда мальчики зовут ее бабушкой. Актриса просит внуков обращаться к ней по имени.
Фото и видео: @tatyana_vasileva_official/Instagram; Ekaterina Tsvetkova, Vitaly Fedorov, Aleksandr Sternin/Global Look Press