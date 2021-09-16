Татьяна Устинова призналась, что ее муж «был страшным уродом» и прекрасно об этом знал

Но окончательно решила Устинова связать свою жизнь с Евгением только после того, как посоветовалась со своим дедом, который настоял на том, чтобы внучка выходила за избранника: «Я ответила: "Но он же урод!". Дед мне прочитал небольшую лекцию о мужской красоте, отметив, что внешность не имеет никакого значения».

А на вопрос, что же тогда имеет значение по-настоящему, мудро рассудил: «Надо, чтобы с этим человеком тебе было интересно. С тех пор прошло 30 лет и три года, и мне до сих пор интересно со своим мужем», — рассказала Татьяна в интервью на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

В браке у них родилось двое прекрасных сыновей, но Татьяна поделилась, что и она, и муж уделяли страшно мало времени детям и сегодня видны «пятна» в воспитании. Зато молодые люди все детство провели с любящими бабушкой и дедушкой.