Татьяна Тотьмянина вышла на лед после тяжелой травмы
В преддверии Нового года прославленная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время репетиции ледового шоу Ильи Авербуха — спортсменка попала в больницу с переломом правой ноги. Олимпийская чемпионка перенесла три операции на ноге, а период реабилитации и восстановления провела в инвалидном кресле и на костылях.
Накануне, в честь Дня защитника Отечества, в подмосковной Балашихе состоялось большое праздничное ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», среди участников которого зрители увидели любимую фигуристку Татьяну Тотьмянину. Это выступление стало первым для спортсменки после тяжелой травмы. Фрагмент выступления спортсменка опубликовала в своем Instagram, подписав: «Боже, спасибо!🙏 я снова на коньках⛸».
Внимательные поклонники заметили, насколько бережно и аккуратно Татьяна исполняла партию Джульетты в паре со своим партнером Максимом Марининым. Многие уверены, что этот выход на лед ознаменовал возвращение спортсменки к работе.
Напомним, Татьяна призналась, что ей пришлось практически заново учиться ходить и кататься: «Жизнь — удивительная штука! Вчера ты летал, а сегодня учишься ходить и заново кататься... И снова ВСЕ будет хорошо! Я точно знаю!!! Всем здоровья!» Как только врачи разрешили ей физическую нагрузку, фигуристка поспешила в зал: «Теперь каждая тренировка — праздник!»