Татьяна Тотьмянина вышла на лед после тяжелой травмы

В преддверии Нового года прославленная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время репетиции ледового шоу Ильи Авербуха — спортсменка попала в больницу с переломом правой ноги. Олимпийская чемпионка перенесла три операции на ноге, а период реабилитации и восстановления провела в инвалидном кресле и на костылях.

Накануне, в честь Дня защитника Отечества, в подмосковной Балашихе состоялось большое праздничное ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», среди участников которого зрители увидели любимую фигуристку Татьяну Тотьмянину. Это выступление стало первым для спортсменки после тяжелой травмы. Фрагмент выступления спортсменка опубликовала в своем Instagram, подписав: «Боже, спасибо!🙏 я снова на коньках⛸».