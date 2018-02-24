Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Татьяна Тотьмянина вышла на лед после тяжелой травмы

1 / 10
Фото из Instagram Татьяны Тотьмяниной
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Спортсменка, сломавшая ногу в канун Нового года, вернулась к работе на льду.

В преддверии Нового года прославленная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время репетиции ледового шоу Ильи Авербуха — спортсменка попала в больницу с переломом правой ноги. Олимпийская чемпионка перенесла три операции на ноге, а период реабилитации и восстановления провела в инвалидном кресле и на костылях.

Накануне, в честь Дня защитника Отечества, в подмосковной Балашихе состоялось большое праздничное ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», среди участников которого зрители увидели любимую фигуристку Татьяну Тотьмянину. Это выступление стало первым для спортсменки после тяжелой травмы. Фрагмент выступления спортсменка опубликовала в своем Instagram, подписав: «Боже, спасибо!🙏 я снова на коньках⛸».

Внимательные поклонники заметили, насколько бережно и аккуратно Татьяна исполняла партию Джульетты в паре со своим партнером Максимом Марининым. Многие уверены, что этот выход на лед ознаменовал возвращение спортсменки к работе.

Напомним, Татьяна призналась, что ей пришлось практически заново учиться ходить и кататься: «Жизнь — удивительная штука! Вчера ты летал, а сегодня учишься ходить и заново кататься... И снова ВСЕ будет хорошо! Я точно знаю!!! Всем здоровья!» Как только врачи разрешили ей физическую нагрузку, фигуристка поспешила в зал: «Теперь каждая тренировка — праздник!»

Обсуждаемое
«Хочу на ручки. Но вешу много»: Настасья Самбурская похвасталась фигурой и пожаловалась на мужчин
Первый канал прокомментировал уход Екатерины Андреевой из эфиров программы «Время»
Slice 1
Алексей Серебряков отказался от гражданства России
Тест: можно ли назвать вас провинциалкой?
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Вера Брежнева показала редкое фото с Константином Меладзе и похвасталась подарком на День всех влюбленных
Гороскоп