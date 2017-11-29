Татьяна Тотьмянина, Анжелика Агурбаш и другие звезды представили коллекцию праздничных платьев для мам и их дочек
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В столице прошел показ эксклюзивной коллекции ShuShu Family Look для сервиса аренды вечерних и коктейльных платьев Oh My Look!
Минувшим вечером в Москве состоялась презентация капсульной коллекции ShuShu Family Look, созданной для сервиса готового лука Oh My Look! Создателями коллекции выступили основатель бренда ShuShu модель Инна Цимбалюк и fashion-эксперт и телеведущий Даниил Грачев.
Моделями выступили известные мамы и дочки: Татьяна Тотьмянина с дочерьми Елизаветой и Мишель, Анна Старшенбаум, Лера Козлова, Лиза Арзамасова, Зоя Бербер, Анжелика Агурбаш, Анастасия Денисова, Галина Боб, Серафима Низовская, Анжелика Каширина, Полина Аскери, Татьяна Космачева, Алина Астровская, Олеся Кожина-Бословяк, Илана Юрьева с дочерью Дианой. Самой маленькой моделью показа стала годовалая Ева — дочь фитнес-модели Сони Некс, Instagram которой один из самых популярных в направлении ЗОЖ.
Как призналась Инна Цимбалюк, идея создания парных образов для мамы и дочки появилась у нее во время беременности дочерью Софи. В коллекции есть созданные специально для фотосессий платья из фатина с грандиозными юбками, на каждую из которых использовались 50 метров ткани, платья-трансформеры, парные платья из ярких пайеток для вечеринок, костюмы из плотного твида и жаккарда. С любовью и уважением к каждой представительнице прекрасного пола в размерной линейке есть платья от XS и до XL. «Яркие, стильные, элегантные образы для мам и дочек созданы для того, чтобы подчеркнуть связь между мамой и ребенком. Одежда ShuShu создается и для современной, уверенной, динамичной девушки, внутри которой «живет» маленькая девочка. Это и есть основа бренда ShuShu», — рассказала Инна Цимбалюк.