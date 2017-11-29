В столице прошел показ эксклюзивной коллекции ShuShu Family Look для сервиса аренды вечерних и коктейльных платьев Oh My Look!

Как призналась Инна Цимбалюк, идея создания парных образов для мамы и дочки появилась у нее во время беременности дочерью Софи. В коллекции есть созданные специально для фотосессий платья из фатина с грандиозными юбками, на каждую из которых использовались 50 метров ткани, платья-трансформеры, парные платья из ярких пайеток для вечеринок, костюмы из плотного твида и жаккарда. С любовью и уважением к каждой представительнице прекрасного пола в размерной линейке есть платья от XS и до XL. «Яркие, стильные, элегантные образы для мам и дочек созданы для того, чтобы подчеркнуть связь между мамой и ребенком. Одежда ShuShu создается и для современной, уверенной, динамичной девушки, внутри которой «живет» маленькая девочка. Это и есть основа бренда ShuShu», — рассказала Инна Цимбалюк.