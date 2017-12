В столице прошел показ эксклюзивной коллекции ShuShu Family Look для сервиса аренды вечерних и коктейльных платьев Oh My Look!

Минувшим вечером в Москве состоялась презентация капсульной коллекции ShuShu Family Look, созданной для сервиса готового лука Oh My Look! Создателями коллекции выступили основатель бренда ShuShu модель Инна Цимбалюк и fashion-эксперт и телеведущий Даниил Грачев. Моделями выступили известные мамы и дочки: Татьяна Тотьмянина с дочерьми Елизаветой и Мишель, Анна Старшенбаум, Лера Козлова, Лиза Арзамасова, Зоя Бербер, Анжелика Агурбаш, Анастасия Денисова, Галина Боб, Серафима Низовская, Анжелика Каширина, Полина Аскери, Татьяна Космачева, Алина Астровская, Олеся Кожина-Бословяк, Илана Юрьева с дочерью Дианой. Самой маленькой моделью показа стала годовалая Ева — дочь фитнес-модели Сони Некс, Instagram которой один из самых популярных в направлении ЗОЖ.

Показ ShuShu Family Look