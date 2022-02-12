Татьяна Толстая жестко высказалась о Ксении Собчак и сравнила ее с пиявкой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Писательница и ведущая «Школы злословия» Татьяна Толстая во время пандемии решила последовать примеру многих известных журналистов и завести свое YouТube-шоу под названием «Белый шум».
В одном из выпусков Толстая отметила, что Собчак заставила себя ждать на интервью около получаса и проявила тем самым свое неуважение к ней.
«У меня начисто отсутствует обидчивость такого рода. Я пришла в зоопарк ждать, пока проснется лиса, лежащая пыльным мешком в углу. Ну, подождем, посмотрим. Мы же пришли понаблюдать за ее привычками в дикой природе. Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели. Нам жалко, что ли? Отметили ее к нам отношение. Не говоря о том, что она переносила встречу раз пять. Ее дела важнее наших. Окей, я это поняла», — рассказала писательница.
Татьяна также отмечает, что работой Ксении она довольна. Собчак берет интервью у интересных личностей, а также делает качественные документальные фильмы.
«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: "Боже, что я делаю с бедным подопытным". Она — нет. Совершенно не волнуется. Это удивительно ценно!» — добавила писательница в интервью для YouТube-канала SRSLY.
Фото: Instagram, Global Look Press