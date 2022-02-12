Татьяна Толстая жестко высказалась о Ксении Собчак и сравнила ее с пиявкой

Писательница и ведущая «Школы злословия» Татьяна Толстая во время пандемии решила последовать примеру многих известных журналистов и завести свое YouТube-шоу под названием «Белый шум».

В одном из выпусков Толстая отметила, что Собчак заставила себя ждать на интервью около получаса и проявила тем самым свое неуважение к ней.

«У меня начисто отсутствует обидчивость такого рода. Я пришла в зоопарк ждать, пока проснется лиса, лежащая пыльным мешком в углу. Ну, подождем, посмотрим. Мы же пришли понаблюдать за ее привычками в дикой природе. Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели. Нам жалко, что ли? Отметили ее к нам отношение. Не говоря о том, что она переносила встречу раз пять. Ее дела важнее наших. Окей, я это поняла», — рассказала писательница.