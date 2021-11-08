Татьяна Тарасова спустя годы впервые встала с инвалидного кресла, чтобы поздравить Авербуха

74-летняя Татьяна Тарасова с 2013 года борется с проблемами с позвоночником. В том же году она перенесла тяжелую операцию, которая на некоторое время избавила заслуженную фигуристку РФ от проблем со спинным отделом, однако спустя несколько месяцев Татьяна вновь почувствовала острую боль, которая пронзала ее позвоночник. С того момента Тарасова прикована к инвалидному креслу.

Несмотря на мучающий Татьяну недуг, она все еще активно связана с любимым ее сердцу делом — фигурным катанием. Хотя женщина не может сама встать на коньки, сейчас она является наставницей в шоу «Ледниковый период», продюсером которого является Илья Авербух.

Именно поэтому она пришла поддержать своего коллегу на примере его спектакля, где и случилось, на взгляд телезрителей, настоящее чудо. Ради того, чтобы поблагодарить за шоу и поздравить с премьерой Авербуха лично, Татьяна поднялась со своего инвалидного кресла на ноги.

Правда, стоять продолжительное время без посторонней помощи на ногах фигуристка не в состоянии, это действие доставляет ей огромную боль.