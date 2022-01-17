Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после третьей за 1,5 месяца госпитализации

Татьяна Тарасова уже проходила лечение в ноябре и декабре. Тогда она пожаловалась на давление и головные боли. Из-за болезни она отменила поездку на Гран-при России в Сочи, где должна была работать комментатором. А также Татьяна Тарасова не смогла быть в жюри шоу «Ледниковый период» в двух последних эпизодах. Главную судью в финале проекта заменил Филипп Киркоров.

Несмотря на то что Татьяна Тарасова провела последние дни в больнице, она, конечно же, наблюдала за триумфом российских фигуристок на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллине. Три воспитанницы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал: Камила Валиева взяла золото, серебро досталось чемпионке мире Анне Щербаковой, бронза — Александре Трусовой.

Заслуженная тренер высоко отметила выступление спортсменок. «Колоссально, шедеврально, грандиозно! Браво тренерам, которые подготовили наших золотых девочек!» — написала Татьяна Тарасова в инстаграм.