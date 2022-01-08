Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии: тренер снова вызывала скорую

Около недели Татьяна Тарасова находилась на лечении в одной из столичных клиник. Тренер пожаловалась на высокое давление и была госпитализирована в больницу 15 декабря.

Из-за плохого самочувствия Тарасова даже пропустила съемки финальных выпусков «Ледникового периода».

Перед новогодними праздниками врачи выписали тренера домой, так как ее состояние улучшилось. Но сегодня ночью стало известно, что Тарасова снова вызвала скорую помощь из-за болей в животе.

Знаменитый тренер рассказала «Пятому каналу» о своем самочувствии.

«Нормально», — коротко ответила Татьяна Тарасова.

Судья ледового проекта также отметила, что не хочет комментировать свое состояние прессе и попросила оставить ее в покое.