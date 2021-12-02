Татьяна Тарасова призналась, что жалеет об отсутствии наследников
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Как призналась известная тренер Татьяна Тарасова в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, она очень жалеет о том, что у нее нет детей.
Тарасова была замужем трижды и сумела обрести настоящую любовь в браке с пианистом Владимиром Крайневым. Однако любимый супруг скончался в 2011 году, что стало для нее большим ударом.
Исправлять же ситуацию с отсутствием детей уже поздно.
«Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — признается тренер.
Стоит отметить, что отчасти ей удалось направить свою любовь, которая предназначалась ее детям, своим ученикам. Она воспитала нескольких чемпионов и продолжает работать.
К своим ученикам она относится с большой теплотой, несмотря на жесткие методы воспитания, необходимые для спортсменов.
«Они мои родные дети», — признается она. Воспитанники ее тоже не забывают и часто продолжают поддерживать, в том числе и бывшие. Сейчас тренер не сидит сложа руки и принимает участие в популярном проекте Авербуха «Ледниковый период».
Фото: Global Look press