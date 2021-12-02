Татьяна Тарасова призналась, что жалеет об отсутствии наследников

Как призналась известная тренер Татьяна Тарасова в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, она очень жалеет о том, что у нее нет детей.

Тарасова была замужем трижды и сумела обрести настоящую любовь в браке с пианистом Владимиром Крайневым. Однако любимый супруг скончался в 2011 году, что стало для нее большим ударом.

Исправлять же ситуацию с отсутствием детей уже поздно.

«Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — признается тренер.