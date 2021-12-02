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Татьяна Тарасова призналась, что жалеет об отсутствии наследников

74-летняя тренер достигла карьерных высот, но была не слишком удачлива в личной жизни. Из трех ее браков счастливым стал последний, однако окончился трагедией.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Тарасова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как призналась известная тренер Татьяна Тарасова в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, она очень жалеет о том, что у нее нет детей.

Тарасова была замужем трижды и сумела обрести настоящую любовь в браке с пианистом Владимиром Крайневым. Однако любимый супруг скончался в 2011 году, что стало для нее большим ударом.

Исправлять же ситуацию с отсутствием детей уже поздно.

«Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — признается тренер.

Стоит отметить, что отчасти ей удалось направить свою любовь, которая предназначалась ее детям, своим ученикам. Она воспитала нескольких чемпионов и продолжает работать.

К своим ученикам она относится с большой теплотой, несмотря на жесткие методы воспитания, необходимые для спортсменов.

«Они мои родные дети», — признается она. Воспитанники ее тоже не забывают и часто продолжают поддерживать, в том числе и бывшие. Сейчас тренер не сидит сложа руки и принимает участие в популярном проекте Авербуха «Ледниковый период».

Фото: Global Look press

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