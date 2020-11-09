Татьяна Овсиенко призналась, что мечтает о ребенке: «Саша предложил суррогатную мать»

Татьяна Овсиенко много лет состоит в отношениях с Александром Меркуловым. Их отношения выдержали испытания ударами судьбы, но помогли влюбленным окончательно убедиться, что они созданы друг для друга.

Но недавно в СМИ стали появляться слухи, что любимый мужчина приучил Татьяну к пагубным привычкам и даже поднимает на нее руку. Татьяна Овсиенко в интервью «Собеседнику» рассказала, как они живут вместе и как справляются с волной негатива.

Во время весенней самоизоляции Татьяна Овсиенко все время была дома с Александром и крестником Родионом, который учится в столице. «Я соблюдала все меры безопасности. Мужчины ходили по магазинам, а я занималась домашними делами, — рассказала артистка. — Не все выдержали испытание пандемией. Кто-то развелся, но кто-то отправился в роддом после самоизоляции. У нас ничего этого не было».

Артистка добавила, что и она и ее избранник мечтают о ребенке. «Я понимаю, сколько мне лет. Но как Господь распорядится. Саша предложил суррогатную мать, а сын — взять из детдома».

На вопрос о том, как она реагирует на слухи об алкоголизме, Татьяна ответила, что большей нелепицы, чем эта, трудно представить. «У меня сердце крепкое, переживаем за родных, которые могут это все прочитать, особенно за наших родителей», — призналась артистка.

Родных детей у Овсиенко нет. Сына Игоря она и ее экс-муж Владимир Дубовицкий усыновили, когда тот был совсем маленьким. Правду мальчик узнал много лет спустя и сильно переживал.

Сейчас сын Татьяны живет с женой и сыном в США, «под присмотром» отца. «Я благодарна Игорю за внука, раньше он называл меня бабуся, а теперь говорит: "Таня, хай!"».

После развода Овсиенко и Дубовицкий остались друзьями, сейчас он женат в четвертый раз (одной из его супруг была Ирина Аллегрова).

Татьяну Овсиенко также спросили, почему она и Александр до сих пор не женаты. «Я могу, конечно надеть фату в 55 лет, но что это изменит? С годами мы поняли, что идеально подходим друг другу. Мы очень похожи характерами и настолько близки, что я даже чувствую, когда он мне позвонит», — рассказала звезда 90-х.