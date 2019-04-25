Татьяна Навка, Зара и другие звезды на торжественном вручении премии Chopard Talent Award 2019

На один вечер причал напротив гостиницы «Украина» был переименован в причал Chopard, от которого отплыла белоснежная яхта Флотилии «Рэдиссон Ройал» Баттерфляй. Вечер начался на верхней палубе, где все гости могли насладиться теплой погодой, пообщаться, полюбоваться видами на вечернюю Москву.
Фото: Пресс-служба
Мероприятие продолжилось на нижней палубе корабля. Под аккомпанемент оркестра всем собравшимся был подан изысканный ужин. Самой интригующей и долгожданной частью вечера стало вручение специальной премии Chopard Talent Award. Награда в виде позолоченной ленты кинопленки, поднимающейся вверх по спирали, символизирует восхождение молодых актеров к успеху и вершинам актерского искусства.
Ведущими вечера стали председатель жюри конкурса короткого метра Алиса Хазанова, которая выбрала элегантное черное платье Christian Siriano и серьги Chopard из коллекции High Jewellery, и телеведущий Денис Катаев. Они рассказали о премии Chopard Talent Award, представили всех номинантов и фильмы, за которые они были номинированы, а также перечислили членов жюри, среди которых известные кинокритики и главные редакторы ведущих глянцевых изданий. Для объявления победителей и вручения наград на сцену вышла сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально по такому случаю прилетела в Москву. Она объявила имена победителей. Ими стали актриса Елизавета Янковская за фильм «История одного назначения» и актер Александр Кузнецов за роль в фильме «Кислота».
Фото: Пресс-служба
Поддержать своих коллег и первыми узнать имена лауреатов Chopard Talent Award пришли члены жюри 41-го ММКФ, известные актеры, певицы, спортсмены. Для торжественного ужина украшения и часы Chopard выбрали номинанты премии Алена Чехова и Денис Власенко, официальный посол бренда в России Татьяна Навка, балерина Большого театра Мария Богданович, Татьяна Михалкова, звезды сериала «Содержанки» Владимир Мишуков и Сабина Ахмедова, Зара, Снежана Георгиева, Ясмина Муратович, Анна Пескова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
В завершении вечера небо над Москвой раскрасилось яркими красками праздничного салюта в честь победителей.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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