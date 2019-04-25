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Татьяна Навка, Зара и другие звезды на торжественном вручении премии Chopard Talent Award 2019

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Татьяна Навка

Фото: Пресс-служба
24 апреля состоялось одно из самых ожидаемых событий в рамках Московского международного кинофестиваля – торжественный ужин Chopard, посвященный вручению специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award. Премия, призванная оценить талант начинающих актеров российского кинематографа, прошла четвертый год подряд.

На один вечер причал напротив гостиницы «Украина» был переименован в причал Chopard, от которого отплыла белоснежная яхта Флотилии «Рэдиссон Ройал» Баттерфляй. Вечер начался на верхней палубе, где все гости могли насладиться теплой погодой, пообщаться, полюбоваться видами на вечернюю Москву.

Фото: Пресс-служба

Мероприятие продолжилось на нижней палубе корабля. Под аккомпанемент оркестра всем собравшимся был подан изысканный ужин. Самой интригующей и долгожданной частью вечера стало вручение специальной премии Chopard Talent Award. Награда в виде позолоченной ленты кинопленки, поднимающейся вверх по спирали, символизирует восхождение молодых актеров к успеху и вершинам актерского искусства.

Ведущими вечера стали председатель жюри конкурса короткого метра Алиса Хазанова, которая выбрала элегантное черное платье Christian Siriano и серьги Chopard из коллекции High Jewellery, и телеведущий Денис Катаев. Они рассказали о премии Chopard Talent Award, представили всех номинантов и фильмы, за которые они были номинированы, а также перечислили членов жюри, среди которых известные кинокритики и главные редакторы ведущих глянцевых изданий. Для объявления победителей и вручения наград на сцену вышла сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально по такому случаю прилетела в Москву. Она объявила имена победителей. Ими стали актриса Елизавета Янковская за фильм «История одного назначения» и актер Александр Кузнецов за роль в фильме «Кислота».

Елизавета Янковская и Александр Кузнецов

Фото: Пресс-служба

Поддержать своих коллег и первыми узнать имена лауреатов Chopard Talent Award пришли члены жюри 41-го ММКФ, известные актеры, певицы, спортсмены. Для торжественного ужина украшения и часы Chopard выбрали номинанты премии Алена Чехова и Денис Власенко, официальный посол бренда в России Татьяна Навка, балерина Большого театра Мария Богданович, Татьяна Михалкова, звезды сериала «Содержанки» Владимир Мишуков и Сабина Ахмедова, Зара, Снежана Георгиева, Ясмина Муратович, Анна Пескова и многие другие.

Фото: Пресс-служба

В завершении вечера небо над Москвой раскрасилось яркими красками праздничного салюта в честь победителей.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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