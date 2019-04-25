Татьяна Навка, Зара и другие звезды на торжественном вручении премии Chopard Talent Award 2019

Мероприятие продолжилось на нижней палубе корабля. Под аккомпанемент оркестра всем собравшимся был подан изысканный ужин. Самой интригующей и долгожданной частью вечера стало вручение специальной премии Chopard Talent Award. Награда в виде позолоченной ленты кинопленки, поднимающейся вверх по спирали, символизирует восхождение молодых актеров к успеху и вершинам актерского искусства.

Ведущими вечера стали председатель жюри конкурса короткого метра Алиса Хазанова, которая выбрала элегантное черное платье Christian Siriano и серьги Chopard из коллекции High Jewellery, и телеведущий Денис Катаев. Они рассказали о премии Chopard Talent Award, представили всех номинантов и фильмы, за которые они были номинированы, а также перечислили членов жюри, среди которых известные кинокритики и главные редакторы ведущих глянцевых изданий. Для объявления победителей и вручения наград на сцену вышла сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально по такому случаю прилетела в Москву. Она объявила имена победителей. Ими стали актриса Елизавета Янковская за фильм «История одного назначения» и актер Александр Кузнецов за роль в фильме «Кислота».