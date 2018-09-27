Татьяна Навка вновь стала крестной мамой и поделилась снимком с таинства

Фигуристка Татьяна Навка поделилась важными новостями – она вновь стала крестной матерью для маленькой дочери своих друзей. Таинство прошло в Вене, куда спортсменка прилетела специально ради этого радостного события.

«Одной христианкой стало больше!! Ну, а у меня появилась еще одна крестная дочь!!! Чудесный и добрейший отец Василий совершил таинство крещения в старинном храме Св. Николая в Вене», — рассказала фолловерам Татьяна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Кстати, подругу вместе со священником сфотографировала актриса Алика Смехова, также присутствовавшая в храме.