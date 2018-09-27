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Татьяна Навка вновь стала крестной мамой и поделилась снимком с таинства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка в венском храме

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43-летняя Татьяна Навка рассказала поклонникам, что на днях присутствовала на таинстве крещения.

Фигуристка Татьяна Навка поделилась важными новостями – она вновь стала крестной матерью для маленькой дочери своих друзей. Таинство прошло в Вене, куда спортсменка прилетела специально ради этого радостного события.

«Одной христианкой стало больше!! Ну, а у меня появилась еще одна крестная дочь!!! Чудесный и добрейший отец Василий совершил таинство крещения в старинном храме Св. Николая в Вене», — рассказала фолловерам Татьяна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Кстати, подругу вместе со священником сфотографировала актриса Алика Смехова, также присутствовавшая в храме.

Любопытно, что поклонники Навки разделились на два лагеря: одни от всей души поздравили ее, а другие… раскритиковали за полупрозрачное, на их взгляд, платье. «Пришла в платье просвечивающем в храм!», «Все хорошо) и крестить какое людям дело где, но платье действительно не для этого случая», — написали некоторые интернет-пользователи. Впрочем, Татьяна, как и всегда, проигнорировала эти комментарии.

Фото и видео: Instagram

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