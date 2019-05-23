Татьяна Навка в платье с глубоким декольте оправдалась за дорогие наряды и украшения в Каннах

Последние несколько дней фигуристка Татьяна Навка блистает на 72-м Каннском кинофестивале. В минувший четверг она опубликовала фото в платье с глубоким декольте бренда YANINA Couture и украшениях Chopard. Этот снимок, как и предыдущие несколько, на которых супруга Дмитрия Пескова была запечатлена в костюме Giorgio Armani и смокинге Ralph Lauren, подвергся критике пользователей.

Подписчики намекают, что негоже спортсменке, а тем более супруге политика, щеголять в дорогостоящих нарядах, стоимость которых сопоставима или превышает годовой доход врачей и учителей в нашей стране.

«Я что что-то не поняла, а что Вы там делали, отношение к кино ведь у Вас нет», «Поездка за госбюджет? У нас нет первой леди, так наверное Навка ее заменяет?», «Из других стран, кроме актрис и актеров никто не приезжает, из нашей же все кому ни лень!!!! Неужели других дел нет?», «А раньше спортсменки были куда поскромнее, а особенно чемпионки!!!», «Татьяна. Что вы хотите этим сказать? Что у учителей в России зарплата 20 т. Или то что вы красивая. Или то что вы то заслуживаете отдых где хотите и когда хотите? Или что в мире много красоты которая доступна только таким трудягам как вы?», — возмущаются пользователи Сети.