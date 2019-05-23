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Татьяна Навка в платье с глубоким декольте оправдалась за дорогие наряды и украшения в Каннах

44-летняя Татьяна Навка ответила на критику подписчиков.

Последние несколько дней фигуристка Татьяна Навка блистает на 72-м Каннском кинофестивале. В минувший четверг она опубликовала фото в платье с глубоким декольте бренда YANINA Couture и украшениях Chopard. Этот снимок, как и предыдущие несколько, на которых супруга Дмитрия Пескова была запечатлена в костюме Giorgio Armani и смокинге Ralph Lauren, подвергся критике пользователей.

Подписчики намекают, что негоже спортсменке, а тем более супруге политика, щеголять в дорогостоящих нарядах, стоимость которых сопоставима или превышает годовой доход врачей и учителей в нашей стране.

«Я что что-то не поняла, а что Вы там делали, отношение к кино ведь у Вас нет», «Поездка за госбюджет? У нас нет первой леди, так наверное Навка ее заменяет?», «Из других стран, кроме актрис и актеров никто не приезжает, из нашей же все кому ни лень!!!! Неужели других дел нет?», «А раньше спортсменки были куда поскромнее, а особенно чемпионки!!!», «Татьяна. Что вы хотите этим сказать? Что у учителей в России зарплата 20 т. Или то что вы красивая. Или то что вы то заслуживаете отдых где хотите и когда хотите? Или что в мире много красоты которая доступна только таким трудягам как вы?», — возмущаются пользователи Сети.

«Дорогие мои подписчики! В связи с тем, что у некоторых из вас возникают вопросы о моем появлении на Каннском кинофестивале, повторюсь не в первый раз, каждый год я пишу и говорю, но видимо людям нравится задавать эти вопросы вновь и вновь. Отвечаю, что я являюсь Амбассадором Ювелирной компании Chopard от России, поэтому я обязана быть/посещать Каннский фестиваль и любые другие мероприятия, которые проводятся в партнерстве с Chopard. Таким образом, я рекламирую этот бренд, а так же те платья, сумки, разнообразные изделия, которые мне предоставляют различные компании и дизайнеры. Искренне надеюсь, что после этого поста у вас будет меньше таких вопросов», — пояснила Татьяна в ответ на критику.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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