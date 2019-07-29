Татьяна Навка с подругами прибыли на день рождения Игоря Крутого в белоснежных платьях

«Уважаемый Игорь Яковлевич!!!

С днем рождения Вас! Вы - Человек огромной души, открытый, добрый, внимательный и великодушный, готовый придти на помощь в любую минуту)

Ваша открытость и иногда даже детская наивность всегда вызывает трепет, глядя на Вас веришь, что есть на свете люди, которых ничего и никогда не испортит! Вы всегда помогаете, помогаете бескорыстно и не на показ, поздравляете нас и нашу семью со всеми праздниками и являетесь свидетелем! на нашей свадьбе со стороны жениха, а это для нас большая честь и удача!!! Спасибо Вам за все:)

Желаю Вам здоровья и счастья, желаю Вам никогда не терять эту открытость и почаще писать в соавторстве с @igor_nikolaev_music гениально-трогательные, на разрыв души ... ,произведения, создавайте, сочиняйте, творите, пишите и пусть вдохновение никогда не покидает Вас!», - поздравила Юлия Проскурякова.