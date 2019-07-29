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Татьяна Навка с подругами прибыли на день рождения Игоря Крутого в белоснежных платьях

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь и Ольга Крутые

Фото: Instagram
Праздник проходил на турецком курорте.

29 июля композитор Игорь Крутой отмечает день рождения. Маэстро исполнилось 65 лет. Праздник по случаю его юбилея состоялся накануне в турецком Бодруме. Дресс-кодом вечеринки стал белый цвет.

На гуляния прилетели многие знаменитости: Татьяна Навка, Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Жасмин, Алла Вербер и другие. Татьяна Навка показала в Instagram, какие наряды дамы выбрали для праздника Игоря Крутого.

Жасмин, Татьяна Навка, Ольга Крутая, Алла Вербер

Фото: Instagram

Подписчики фигуристки одобрили стиль знаменитостей.

«Как лебедушки»,

«Платье Навки самое красивое!»,

«Ольга Крутая красавица!»,

«Нежно…», - похвалили поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Сегодня в адрес Игоря Крутого летят поздравления от друзей и коллег.

«Сегодня свой юбилей отмечает Народный артист России маэстро Игорь Крутой. Дорогой Игорь, поздравляю от души! Ты полностью оправдываешь свою фамилию на протяжении стольких лет. Спасибо за твое творчество, за песни, которыми заслушивается вся страна и за особое удовольствие исполнять их. Будь здоров и счастлив, а мы будем ждать дальнейших шедевров», - поздравила певица Валерия.

«@igorkrutoy65 сегодня 65 . Это отличный повод поздравить его с таким юбилеем. Талантливый и очень ранимый, полностью соответствующий своей фамилии. Будь здоров и счастлив, твори и процветай, а все остальное ерунда», - присоединился Иосиф Пригожин.

«Уважаемый Игорь Яковлевич!!!

С днем рождения Вас! Вы - Человек огромной души, открытый, добрый, внимательный и великодушный, готовый придти на помощь в любую минуту)

Ваша открытость и иногда даже детская наивность всегда вызывает трепет, глядя на Вас веришь, что есть на свете люди, которых ничего и никогда не испортит! Вы всегда помогаете, помогаете бескорыстно и не на показ, поздравляете нас и нашу семью со всеми праздниками и являетесь свидетелем! на нашей свадьбе со стороны жениха, а это для нас большая честь и удача!!! Спасибо Вам за все:)

Желаю Вам здоровья и счастья, желаю Вам никогда не терять эту открытость и почаще писать в соавторстве с @igor_nikolaev_music гениально-трогательные, на разрыв души ... ,произведения, создавайте, сочиняйте, творите, пишите и пусть вдохновение никогда не покидает Вас!», - поздравила Юлия Проскурякова.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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