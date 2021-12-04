Татьяна Навка с дочерью примерили парные пижамные костюмы — кому идет больше?
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Фото: Instagram
Фигуристка Татьяна Навка поддержала моду на пижамный стиль. Находясь в Дубае, где должно состояться ее ледовое шоу, 46-летняя спортсменка поделилась кадром со старшей дочерью Александрой Жулиной. И Татьяна, и ее наследница предстали в одинаковых брючных костюмах в пижамном стиле. При этом Навка дополнила образ шлепанцами, а ее дочь — белыми кроссовками.
Подписчики Татьяны Навки в целом положительно оценили ее образ, хотя не обошлось без ироничных комментариев по поводу сходства нарядов с пижамами.
Татьяна Навка родила дочь Александру в браке с тренером Александром Жулиным. пара развелась, когда девочке было 10 лет. В этом году Александра отметила 21-летие. Ранее девушка серьезно занималась музыкой и записала несколько песен. Однако в недавнем интервью Татьяна Навка рассказала, что это хобби у наследницы отошло на второй план: сейчас дочь-студентка занимается составлением бизнес-плана для собственного дела.
Фото и видео: @tatiana_navka, @sashazhulina/Instagram