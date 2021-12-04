Татьяна Навка с дочерью примерили парные пижамные костюмы — кому идет больше?

Татьяна Навка родила дочь Александру в браке с тренером Александром Жулиным. пара развелась, когда девочке было 10 лет. В этом году Александра отметила 21-летие. Ранее девушка серьезно занималась музыкой и записала несколько песен. Однако в недавнем интервью Татьяна Навка рассказала, что это хобби у наследницы отошло на второй план: сейчас дочь-студентка занимается составлением бизнес-плана для собственного дела.