Татьяна Навка рассказала об отношениях с Дмитрием Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка долгое время скрывала имя своего возлюбленного, которому в 2014 году родила дочь Надежду. И только спустя год после рождения малышки поклонники узнали имя таинственного поклонника спортсменки — им стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, свадьбу с которым Татьяна сыграла в августе 2015 года.

Сегодня в эфир вышел новый выпуск шоу «Секрет на миллион», героиней которого стала прославленная спортсменка. В откровенном разговоре с ведущей программы Лерой Кудрявцевой Татьяна Навка рассказала о начале отношений с Дмитрием Песковым: «Мы познакомились у друга на дне рождения. Дмитрию Сергеевичу меня представили как Татьяну Навку, олимпийскую чемпионку. Как он впоследствии говорил, он знал меня не как спортсменку, а как девушку из рекламы краски для волос». Спортсменка признается, что ей было приятно, что такой человек на нее обратил внимание, но любовь с первого взгляда не случилась. Татьяна отмечает, что Дмитрий Песков добивался ее по-джентльменски: «Своим вниманием добивался встретиться со мной. Я долго сторонилась, но вдруг что-то щелкнуло. Он действовал настолько деликатно, с поцелуями рук. Никогда не переходил некую грань, очень аккуратно и нежно взращивал во мне эту любовь».

Смеясь и пряча глаза, спортсменка согласилась с утверждением Кудрявцевой, что Дмитрий Песков для нее принц.

Предложение руки и сердца своей возлюбленной политик сделал очень красиво, став на колено на совместном ужине с Татьяной и друзьями: «Я решился. Хочу, чтоб ты была моей женой». «Мы все обалдели, и я тоже. Я ничего не знала, это было очень неожиданно», — вспомнила белокурая красотка.

Татьяна Навка уверяет, что абсолютно счастлива: «Мы встретились довольно зрелыми людьми, у которых за спиной свой характер, свой опыт, и своя прошедшая жизнь, и дети. Однозначно, мы ценим наши отношения, бережем, храним. Мы по-другому относимся к своим минусам. Нет идеальных людей».

Спортсменка рада тому, что ее супруг нашел общий язык с ее дочерью от первого брака — 17-летней Александрой Жулиной, и заметила, что Дмитрий переживает за Сашу едва ли не больше, чем она сама. В эфире шоу Татьяна призналась, что мечтает о том, что ее третьим ребенком будет мальчик.