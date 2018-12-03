Татьяна Навка рассказала о непростых отношениях с тренером по фигурному катанию

Татьяна Навка стала гостьей Youtube-шоу «Душевный разговор» с Жасмин, в котором откровенно рассказала о непростом пути к олимпийским наградам. Будущая олимпийская чемпионка в четырнадцатилетнем возрасте переехала из Днепропетровска в Москву. Вспоминая этот период, Навка рассказала о сложных отношениях с тренером Натальей Дубовой: «Она меня постоянно взвешивала, закрывала в раздевалках на ночь, чтобы я не могла поехать домой и поесть. Между тренировками закрывала в спортзале, чтобы у меня не было возможности пойти в какую-нибудь кафешку и съесть пирожок».
Дошло до того, что однажды, когда весы показали отметку в 53 килограмма, Наталья приказала Татьяне к вечеру этого дня сбросить 500 граммов. После шести часов тренировок и небольшого перекуса, состоящего из трех персиков и чая, юная фигуристка прибавила полкилограмма. Рассказав о перекусе, Навка получила подзатыльник от педагога.
«А весы были советские, которые ходили под ногами. Я не удержалась: она меня по голове – и я о стенку головой падаю с этих весов. У меня слезы, мне так было обидно, что такое унижение – головой о стенку. Она, конечно, сама не ожидала, что так случится, но она же не будет отступать, она продолжает наезжать: «Мало ли тут упала. Вставай!» — поделилась воспоминаниями Татьяна.
Тренер попыталась заставить юную спортсменку пробежать кросс в наказание, но девушка оставила коньки, молча переоделась и ушла, хлопнув дверью. Через некоторое время Дубова признала свою ошибку, и Татьяна вновь вернулась к тренировкам.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Alexander Wilf, Alexander Chernykh, Tatiana Balashova/Globallookpress, instagram