Татьяна Навка показала удачное летнее селфи и нарвалась на комплименты и критику
Редкое «зеркальное» селфи в блоге Татьяны Навки и ее подпись к нему вызвали ажиотаж среди подписчиков.
«Не очень люблю себя фотографировать в зеркало, т.к. мне не нравится, как они получаются, но, на мой взгляд, этот кадр удался! В том числе и благодаря прекрасному летнему платью. И, как говорила Коко Шанель: "В 20 лет у вас лицо, которое вам дала природа, в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете"», - написала она.
«Вы очень красивая женщина!!! Повезло Вашему мужу», «Вы так хорошо выглядите», «Очень Вам идет такой стиль», «Вам идет этот цвет», «Татьяна, у Вас прекрасное лицо», «О, Татьяна, ну всем же понятно, что Вы заслужили свое лицо», «Не важно сколько лет, главное какая душа. А, Вы Татьяна человек добрый, совестливый, вот Вам и результат на лицо», «Татьяна, Вам еще до 50 далеко, наслаждайтесь жизнью», - обсуждают лояльные подписчики.
Однако не всем нравится стиль, который выбрала для себя еще молодая женщина: «Мне показалось это полотенце пляжное», «Обычное платье, на обычной женщине», «Шляпа и эти серьги, по-моему это перебор! Вы тут прибавили себе возраст».
А вы согласны с Коко Шанель?
Фото и видео: Instagram/@tatiana_navka
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