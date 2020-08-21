Татьяна Навка показала удачное летнее селфи и нарвалась на комплименты и критику

«Вы очень красивая женщина!!! Повезло Вашему мужу», «Вы так хорошо выглядите», «Очень Вам идет такой стиль», «Вам идет этот цвет», «Татьяна, у Вас прекрасное лицо», «О, Татьяна, ну всем же понятно, что Вы заслужили свое лицо», «Не важно сколько лет, главное какая душа. А, Вы Татьяна человек добрый, совестливый, вот Вам и результат на лицо», «Татьяна, Вам еще до 50 далеко, наслаждайтесь жизнью», - обсуждают лояльные подписчики.

Однако не всем нравится стиль, который выбрала для себя еще молодая женщина: «Мне показалось это полотенце пляжное», «Обычное платье, на обычной женщине», «Шляпа и эти серьги, по-моему это перебор! Вы тут прибавили себе возраст».

А вы согласны с Коко Шанель?