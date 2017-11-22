Олимпийская чемпионка по фигурному катанию показала, как готовится к предстоящим праздникам.

Если вы еще не готовы к Новому году, советуем брать пример с Татьяны Навки. Фигуристка уже нарядила елку вместе с дочерью Надеждой и поделилась подробностями приятных домашних хлопот на своей странице в Instagram.

«Какое счастье наряжать елку с детьми. Как в детстве. Почему так рано? Потому что, боюсь, больше времени не будет. Придется ждать 8 января. К новому году готовы!!!! Как я люблю Новый год!» — поделилась Татьяна с подписчиками своей радостью, а заодно и пожаловалась на плотный рабочий график.

Дело в том, что с 23 декабря по 7 января фигуристка будет принимать участие в показах своего мюзикла на льду «Руслан и Людмила». Так что, пока все будут отдыхать, Татьяна будет работать и создавать для зрителей и поклонников ощущение праздника.

Фото: starface, instagram