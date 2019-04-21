Татьяна Навка показала нежное фото с мужем и младшей дочкой

Год назад олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка стала тетей — ее родная сестра Наталья родила девочку Дашу. Вчера знаменитая семья отпраздновала первый день рождения малышки. В своем Instagram Татьяна, которая также является крестной мамой маленькой именинницы, поделилась несколькими кадрами, на которых позирует с мужем Дмитрием Песковым и младшей дочкой Надей. «И этим всё сказано!!! #любовь», — подписала спортсменка одну из фотографий.
«О Боже, какая же вы красивая пара!», «О! Запечатлён момент ради которого создана жизнь человечья и придуманы способы отображения)))) Это то, что не имеет цены, а если это имеешь, то смотришь счастью прямо в глаза!!!», «Счастье», «Как чудесно и трогательно!!)», «Счастья вашей семье», «Какие Вы нежные», «Папина доча», «Какой прекрасный момент единения Душ!», «Счастливая семья, доченька просто ангел», «Надюша копия папы, сладкая девочка», «Счастливая семья», — пишут фолловеры.
Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в 2015 году, а годом ранее у пары родилась дочь Надежда. От брака с Александром Жулиным у Татьяны есть 18-летняя дочь Александра. В свою очередь, Дмитрий Песков — многодетный отец: у него есть сын Николай Чоулз от Анастасии Буденной, а также дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени от Екатерины Солоцинской.
Больше о семье Татьяны Навки вы можете прочитать здесь.
Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram