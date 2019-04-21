Татьяна Навка показала нежное фото с мужем и младшей дочкой

«О Боже, какая же вы красивая пара!», «О! Запечатлён момент ради которого создана жизнь человечья и придуманы способы отображения)))) Это то, что не имеет цены, а если это имеешь, то смотришь счастью прямо в глаза!!!», «Счастье», «Как чудесно и трогательно!!)», «Счастья вашей семье», «Какие Вы нежные», «Папина доча», «Какой прекрасный момент единения Душ!», «Счастливая семья, доченька просто ангел», «Надюша копия папы, сладкая девочка», «Счастливая семья», — пишут фолловеры.

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в 2015 году, а годом ранее у пары родилась дочь Надежда. От брака с Александром Жулиным у Татьяны есть 18-летняя дочь Александра. В свою очередь, Дмитрий Песков — многодетный отец: у него есть сын Николай Чоулз от Анастасии Буденной, а также дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени от Екатерины Солоцинской.