Татьяна Навка поделилась милым видео с танцами дочерей: «На это можно смотреть вечно»
Фото: Instagram
Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка опубликовала в Instagram милое видео с танцующими дочерями — 20-летней Александрой и 5-летней Надей.
«На это можно смотреть вечно», — подписала ролик счастливая мать.
«Куклы красивые», «Танечка, очень хорошие у вас девочки, умнички — все в маму. Счастья вам всем», «Таня, я обожаю вашу дочурку! Какая она прелесть, такая нежная, просто душечка!», «Старшая такая красотка стала», «Молодцы девчонки», — написали в комментариях поклонники семьи Татьяны Навки.
Напомним, старшую дочь Сашу спортсменка родила от первого супруга — фигуриста и тренера Александра Жулина, а младшую Надю — от второго супруга Дмитрия Пескова.
Фото и виде: Instagram
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