Татьяна Навка поделилась милым видео с танцами дочерей: «На это можно смотреть вечно»

«Куклы красивые», «Танечка, очень хорошие у вас девочки, умнички — все в маму. Счастья вам всем», «Таня, я обожаю вашу дочурку! Какая она прелесть, такая нежная, просто душечка!», «Старшая такая красотка стала», «Молодцы девчонки», — написали в комментариях поклонники семьи Татьяны Навки.

Напомним, старшую дочь Сашу спортсменка родила от первого супруга — фигуриста и тренера Александра Жулина, а младшую Надю — от второго супруга Дмитрия Пескова.