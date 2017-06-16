В рамках Московского международного кинофестиваля состоялся торжественный ужин Chopard, посвященный вручению специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award.

На один вечер причал напротив гостиницы «Украина» был переименован в причал Chopard, от которого отплыла белоснежная яхта «Бьюти» Флотилии «Рэдиссон Ройал». Вечер начался на верхней палубе, где гости могли полюбоваться видами на вечернюю Москву и обсудить увиденные фильмы в рамках кинофестиваля.

Мероприятие продолжилось на нижней палубе корабля. Самой интригующей и долгожданной частью вечера стало вручение специальной премии Chopard Talent Award. Награда в виде позолоченной ленты кинопленки, поднимающейся вверх по спирали, символизирует восхождение молодых актеров к успеху и вершинам актерского искусства.

Для объявления победителей и вручения наград на сцену вышли сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально по такому случаю прилетела в Москву, и президент Московского международного кинофестиваля Никита Сергеевич Михалков. Ведущей вечера стала известная журналистка Алена Долецкая. Она объявила победителей премии Chopard Talent Award, которые были выбраны кинокритиками и главными редакторами ведущих глянцевых изданий. Ими стали молодая актриса Дарья Жовнер за фильм «Теснота» и талантливый актер Риналь Мухаметов за роль в фильме «Притяжение».