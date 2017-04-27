26 апреля в эфир «Первого канала» вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант», гостей которого стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Спортсменка пришла не передачу в черном комбинезоне, в котором прошлась по красной дорожке на церемонии вручения премии «Самые стильные в России» по версии журнала HELLO!, где Татьяна одержала главную победу. Ургант оценил модный наряд Навки и уточнил, как долго она выбирала этот образ: «Вань, ты не поверишь. Так как я спортсменка, я все делаю налету и обычно я залетаю в гардеробную свою, смотрю очень быстро и выбираю».

Ведущий поздравил Навку с прошедшим Днем рождения и попросил прокомментировать фото, сделанное во время праздника. На снимке изображена сама Татьяна в том самом шикарном платье за полмиллиона, которое многие подписчики сравнили с креветкой, ее муж Дмитрий Песков и король поп-сцены Филипп Киркоров.

«Мы подпеваем Филиппу прекрасному. Такое счастье быть на подпевках у Филиппа Киркорова, тем более какое ему счастье – у него на подпевках сам пресс-секретарь президента», - с юмором отметила спортсменка. Внимание Урганта так же привлекли яркие часы Татьяны. Как рассказала женщина, этот аксессуар принадлежит фирме Shopard, бренд-амбрассадором которой она является.

Фигуристка много времени уделила разговорам о своей семье. Навка поделилась успехами детей, в частности младшей дочери Надежды, которая в свои почти три года знает китайский и английский язык, изучает французский, а также читает сонеты Шекспира.

Беседа не обошлась без обсуждения семейного снимка, который вызвал волну обсуждений в сети, где запечатлена большая семья спортсменки. Так как фото было сделано в бане, Татьяна объяснила это тем, что это их новая традиция. В центре кадра красуется сам пресс-секретарь президента с голым торсом. На колкости Урганта по этому поводу, Татьяна спокойно ответила: «Я знаю, что многие завидуют. Я сама себе завидую».

Фото: instagram