В этом году весна уже не раз удивила погодными катаклизмами: то жара, то дождь, то ветер, а недавно город и вовсе завалило снегом. Если одни звезды российского шоу-бизнеса спасаются от холода в жарких странах, то другие в силу определенных обстоятельств или же просто по своей воле остались в Москве, тоскуя по теплу. «Нет, я в середине мая к снегу не готова , поэтому вот так ...атмосферно ... из неопубликованного», — делится эмоциями и архивным фото Яна Рудковская.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Май 12 2017 в 12:17 PDT

Другие же настолько были удивлены майским снегопадом, что поспешили запечатлеть этот момент на память: «Перезимовали зиму, осталось перезимовать весну...», — с сожалением пишет Анна Михалкова.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Май 11 2017 в 1:54 PDT

«Московская область 12 мая. Даже не удивлюсь , если в июне будет -30. P.S. У нас даже деревья упали от тяжести», - негодует Мария Кожевникова. Впрочем, также, как и Анастасия Волочкова, чью машину просто завалило снегом: «Пока я была на съемке на Первом канале, мой майбах покрылся снегом... Майская зима...».

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 11 2017 в 1:48 PDT

А вот певица Слава довольна снегопадом, считая, что «у природы нет плохой погоды», в чем ее поддержала Татьяна Навка, посвящая холодному маю стихи: «Наверное я не 1я, но все же, вдруг кто-то ещё не слышал этих строк.11 мая .... Люблю снежок в начале мая, Морозец, легкий гололед,И лыжи снова доставая,В восторге я, что снег идет. Под снегом скрылись помидоры, Пусть кое-где торчит тюльпан, И их, однако, очень скоро Весенний заметет буран.И вряд ли я весну увижу –Изменницу и егозу…Май, снег, метель и скоро лыжи. И Тютчев зря любил грозу».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Май 11 2017 в 11:14 PDT

А может, в аномальном майском снегопаде виноват Максим Галкин?

Накаркал: зима близко, зима близко! Пришла! #зимаблизко #кристинаорбакайте #максимгалкин @orbakaite_k Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 11 2017 в 10:39 PDT

Фото: instagram.com