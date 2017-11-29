Минувшим вечером состоялось открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Зима не за горами! По традиции в последних числах ноября в Москве ежегодно проходит торжественное открытие катка на Красной площади, в котором принимают участие многие известные артисты и спортсмены. Так, в этом году первыми опробовали лед Татьяна Навка, Екатерина Волкова с супругом Андреем Карповым и дочерью Елизаветой, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Ирина Пегова и другие.