Татьяна Навка, Кристина Орбакайте и другие звезды прокатились на коньках на открытии ГУМ-катка
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Минувшим вечером состоялось открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Зима не за горами! По традиции в последних числах ноября в Москве ежегодно проходит торжественное открытие катка на Красной площади, в котором принимают участие многие известные артисты и спортсмены. Так, в этом году первыми опробовали лед Татьяна Навка, Екатерина Волкова с супругом Андреем Карповым и дочерью Елизаветой, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Ирина Пегова и другие.
У гостей мероприятия была возможность не только самим встать на коньки, но и оценить выступление легендарных спортсменов. Например, Татьяна Навка и Петр Чернышев исполнили фрагменты нового ледового мюзикла «Руслан и Людмила», премьера которого состоится перед Новым годом.
Фото: starface, instagram