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Татьяна Морозова объяснила свой уход из Comedy Woman

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Татьяна Морозова

Фото: Instagram/@tatyanamorozova

Юмористка Татьяна Морозова рассказала, почему ушла из Comedy Woman.

Артистка начинала творческий путь с КВН, а потом выступала в проекте Comedy Woman на «ТНТ». Благодаря шоу она стала востребованной и популярной, но однажды решила покинуть его. Морозова уточнила, что за 14 лет работы в коллективе было всякое. В основном на сцене она появлялась в образе «разухабистой русской бабы» и нравилась этим зрителям. У Морозовой появилась армия поклонников, которую разочаровала новость о ее уходе из Comedy Woman.

Звезда объяснила свое решение. «Надо идти дальше. Сложности в отношениях внутри коллектива были. Девчонкам сложно, все-таки 14 лет вместе, устали... Был конфликт, не скрою... Но я благодарна каждой девочке из Comedy Woman», — подчеркнула она.

Татьяна призналась, что каждая участница проекта по природе — лидер, «кто-то больше себе позволяет, кто-то меньше, кто-то терпит». В эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она подчеркнула, что ей до сих пор стыдно. «Однажды я подвела коллектив, не смогла прийти на концерт. Влетело по-человечески. Были выяснения», — добавила она.

Морозова мечтает реализоваться как актриса. При этом она успевает заботиться и о близких: у звезды растут двое детей — двухлетний сын и семилетняя дочь.

Фото: Instagram/@tatyanamorozova

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