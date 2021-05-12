Татьяна Морозова объяснила свой уход из Comedy Woman
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@tatyanamorozova
Артистка начинала творческий путь с КВН, а потом выступала в проекте Comedy Woman на «ТНТ». Благодаря шоу она стала востребованной и популярной, но однажды решила покинуть его. Морозова уточнила, что за 14 лет работы в коллективе было всякое. В основном на сцене она появлялась в образе «разухабистой русской бабы» и нравилась этим зрителям. У Морозовой появилась армия поклонников, которую разочаровала новость о ее уходе из Comedy Woman.
Звезда объяснила свое решение. «Надо идти дальше. Сложности в отношениях внутри коллектива были. Девчонкам сложно, все-таки 14 лет вместе, устали... Был конфликт, не скрою... Но я благодарна каждой девочке из Comedy Woman», — подчеркнула она.
Татьяна призналась, что каждая участница проекта по природе — лидер, «кто-то больше себе позволяет, кто-то меньше, кто-то терпит». В эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она подчеркнула, что ей до сих пор стыдно. «Однажды я подвела коллектив, не смогла прийти на концерт. Влетело по-человечески. Были выяснения», — добавила она.
Морозова мечтает реализоваться как актриса. При этом она успевает заботиться и о близких: у звезды растут двое детей — двухлетний сын и семилетняя дочь.
Фото: Instagram/@tatyanamorozova
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