Татьяна Лазарева рассказала о жутких ошибках материнства: «Любовь можно транслировать по-разному»
Татьяна Лазарева сделала прекрасную карьеру и родила троих детей. При этом от кого у нее первый ребенок, она не рассказывает – говорит лишь, что он сразу бросил ее после беременности. В интервью Woman.ru она призналась, что ей было тяжело, хотелось тепла и поддержки.
«Есть такое понятие, как «мать-одиночка». И когда первый ребенок у тебя, ты хорохоришься: «Мне ничего не надо, я справлюсь». Но мне хотелось и не хватало поддержки одного определенного человека, с которым я этого ребенка зачала».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lazarevatut
Воспитывать малыша одной, после переезда в Москву, было тяжело. Однако Лазарева подошла к этому вопросу очень ответственно – и для правильного воспитания сына Степана собрала очень много самой разной литературы. Как она признается теперь, иногда она совершала ошибки и заставляла своего ребенка мучиться – об этом она теперь очень жалеет, хотя и делала все из лучших побуждений.
«Любовь можно транслировать по-разному. Например, «я тебя люблю, и поэтому не дам тебе есть, когда ты хочешь, а дам, как в книжке сказали». Я так с моим старшим сыном действовала. По минутам ждала, когда 2,5 часа пройдет между кормлениями. Он орал голодный, а я стояла с секундомером. Это было ужасно. Он у меня похудел, после того, как я его родила, недокармливала его постоянно. Он мучился. Я прошла этот опыт. К сожалению, мой первый ребенок прошел этот опыт вместе со мной, получил эти знания и эти страдания».
Фото: Instagram Татьяны Лазаревой
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