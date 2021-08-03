Татьяна Лазарева рассказала о жутких ошибках материнства: «Любовь можно транслировать по-разному»

Татьяна Лазарева сделала прекрасную карьеру и родила троих детей. При этом от кого у нее первый ребенок, она не рассказывает – говорит лишь, что он сразу бросил ее после беременности. В интервью Woman.ru она призналась, что ей было тяжело, хотелось тепла и поддержки.

«Есть такое понятие, как «мать-одиночка». И когда первый ребенок у тебя, ты хорохоришься: «Мне ничего не надо, я справлюсь». Но мне хотелось и не хватало поддержки одного определенного человека, с которым я этого ребенка зачала».