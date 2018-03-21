Татьяна Лазарева рассказала о семейном горе
Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева привыкла не скрывать от фолловеров подробности своей жизни. Как говорится, и в горе, и в радости... И когда в семье звезды произошло горе — не стало одного из родителей Татьяны — она тоже решила поделиться этим с интернет-пользователями.
«В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся», — написала Лазарева в своем Instagram.
Татьяна не уточнила, кто именно ушел из жизни — папа Юрий Станиславович или мама Валерия Алексеевна, — но поклонники считают, что скончался ее отец. «Держитесь, родители не восполнимая потеря!!! Да помогут Вам внутренние силы справиться с этой болью и продолжить жизнь с легким и любящим сердцем к своим родным и близким людям!!!», «Соболезнуем! Без родителей тяжело, но есть дети, внуки. У Вас прекрасная семья!» — прокомментировали фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Passion.ru присоединяется к соболезнованиям Татьяне Лазаревой.
Фото: Instagram