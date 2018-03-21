Татьяна Лазарева рассказала о семейном горе

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева привыкла не скрывать от фолловеров подробности своей жизни. Как говорится, и в горе, и в радости... И когда в семье звезды произошло горе — не стало одного из родителей Татьяны — она тоже решила поделиться этим с интернет-пользователями.

«В нас так много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся», — написала Лазарева в своем Instagram.