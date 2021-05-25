Татьяна Лазарева рассказала, как изменилось восприятие женского возраста в России

По ее словам, раньше в 35 лет представительницы слабого пола считались «предпенсионного возраста», а сейчас являются молодыми и привлекательными девушками. В этом возрасте они только задумываются о материнстве.

«Мне будет скоро 55, и я задумалась, что у меня еще есть около 30 лет», — уточнила актриса. Лазарева отметила, что у нее нет плана на дальнейшую жизнь. «Иметь план очень важно, но не просто. Особенно в таком бушующем мире, где очень много тревоги. У людей много экзистенциального ужаса», — добавила она. Актриса считает, что после пятого десятка человек, уже накопивший опыт и мудрости, может начинать делиться знаниями — их «раздавать».