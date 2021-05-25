Татьяна Лазарева рассказала, как изменилось восприятие женского возраста в России
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@lazarevatut
По ее словам, раньше в 35 лет представительницы слабого пола считались «предпенсионного возраста», а сейчас являются молодыми и привлекательными девушками. В этом возрасте они только задумываются о материнстве.
«Мне будет скоро 55, и я задумалась, что у меня еще есть около 30 лет», — уточнила актриса. Лазарева отметила, что у нее нет плана на дальнейшую жизнь. «Иметь план очень важно, но не просто. Особенно в таком бушующем мире, где очень много тревоги. У людей много экзистенциального ужаса», — добавила она. Актриса считает, что после пятого десятка человек, уже накопивший опыт и мудрости, может начинать делиться знаниями — их «раздавать».
«Это как раз тогда, когда ты становишься мудрецом, к которому обращаются за советом и помощью. При этом ты можешь совершенствовать свое мастерство бесконечно», — отметила она.
Лазарева пока не знает, чем именно будет «делиться с миром» в скором будущем, но интуитивно чувствует, что это произойдет, когда ее последний ребенок вырастет и встанет на ноги. «Мне было 50, сыну 21. И я помню, как мы столкнулись примерно с одинаковыми кризисами Он начинал что-то новое и я. При этом у него вся жизнь впереди, и он имеет право на ошибки, а у меня его нет», — добавила звезда в YouTubе-шоу «Юзефович». Лазарева считает, что возраст нельзя оценивать негативно, так он дает много «бонусов» — это и связи, опыт, мудрость.
Фото и видео: Instagram/@lazarevatut
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!