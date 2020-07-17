Татьяна Лазарева показала редкое видео с взрослым сыном и рассказала историю его непростого рождения

«Я вообще не очень большой сторонник каждый год выкладывать посты на день рождения своих детей, мол, вот, полюбуйтесь, что выросло. Да и они не сильно "за" обычно. Но 25 — это какая-то веха для меня. Я серьезно считаю, что именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется)) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперед», — пояснила она.

В свои 25, призналась Татьяна, она зачем-то вышла замуж: «Это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет. Кстати, ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались, так что сегодня еще и 22 года нашему браку».