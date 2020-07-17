Татьяна Лазарева показала редкое видео с взрослым сыном и рассказала историю его непростого рождения
В пятницу, 17 июля, сын телезвезды Татьяны Лазаревой отметил «круглую дату» — ему исполнилось 25 лет.
«25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растешь, мой любимый малыш», — обратилась звездная мама к сыну под ярким видеороликом.
«Я вообще не очень большой сторонник каждый год выкладывать посты на день рождения своих детей, мол, вот, полюбуйтесь, что выросло. Да и они не сильно "за" обычно. Но 25 — это какая-то веха для меня. Я серьезно считаю, что именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется)) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперед», — пояснила она.
В свои 25, призналась Татьяна, она зачем-то вышла замуж: «Это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет. Кстати, ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались, так что сегодня еще и 22 года нашему браку».
Фото и видео: Instagram/@lazarevatut
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