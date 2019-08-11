Татьяна Лазарева, Лиза Арзамасова и другие звезды первыми увидели мультфильм «Angry Birds 2 в кино»

В эти выходные в Москве состоялась премьера «Angry Birds 2 в кино». Первыми мультфильм посмотрели российские знаменитости, многие пришли с детьми.
Лиза Арзамасова и Тимур Родригез, которые тоже были на премьере, озвучивали героев мультфильма. Актриса даже надела легкое пальто, декорированное перьями.
Фото: Светлана Наконечная
Присутствовала на премьере и Татьяна Лазарева, которая не так часто бывает в России.
Фото: Светлана Наконечная
Текст: Роза Ветрова
Фото: Светлана Наконечная
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!