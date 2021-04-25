Татьяна Догилева, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и другие звезды на кинопремии "Ника"
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В подмосковном «Крокус Сити холле» прошла традиционная ежегодная церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника». В этом году из-за пандемии мероприятие проходило за 2 года – 2019 и 2020.
На красной дорожке премии появились отечественные кинозвезды в вечерних нарядах.
Бывшая звезда Comedy Woman Елена Борщева в оранжевом платье в пол, которое она дополнила лаконичным серебристым клатчем и аксессуарами в тон.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Юлия Снигирь в этом году получает специальный приз «за участие в международном телевизионном проекте „Новый Папа“, пришла в белом корсетном платье с разрезом, которое подчеркнула прической в голливудском стиле. Сопровождал актрису партнер и коллега Евгений Цыганов.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
64-летняя звезда сериалов «Обычная женщина» и «Участок» Татьяна Догилева появилась в черно-белом комплекте из удлиненного жакета и брюк.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса актер Андрей Бурковский с супругой дополняли наряды друг друга. Ольга Бурковская надела стильное черное платье с острыми плечами и треугольным вырезом. Волосы жена звезды «Даёшь молодёжь!» уложила в пучок. Актер выбрал для мероприятия темно-синий смокинг.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Анна Уколова предпочла черно-желтую гамму. Короткое платье 43-летняя звезда дополнила красным маникюром и прямыми волосами с челкой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
55-летняя актриса и бывшая жена режиссера Олега Табакова Марина Зудина в черном длинном платье с асимметричными вырезами.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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