Татьяна Догилева, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и другие звезды на кинопремии "Ника"

В подмосковном «Крокус Сити холле» прошла традиционная ежегодная церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника». В этом году из-за пандемии мероприятие проходило за 2 года – 2019 и 2020.

На красной дорожке премии появились отечественные кинозвезды в вечерних нарядах.

Бывшая звезда Comedy Woman Елена Борщева в оранжевом платье в пол, которое она дополнила лаконичным серебристым клатчем и аксессуарами в тон.