Татьяна Догилева рассказала о своем состоянии после госпитализации с коронавирусом
Татьяна Догилева лечится в больнице с коронавирусом — вчера ее доставили туда с небольшой коронавирусной пневмонией и поражением легких 30%.
Сегодня актриса подробнее рассказала о своем самочувствии и добавила, что у нее было много антител.
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Фото: Gennadii Usoev/Russian Look
«Всем привет! Да, я в ковидном отделении 23-й больницы, и у меня, по мнению врачей, все неплохо. Поступила я сюда вчера, потому что замучилась лечиться дома и сбивать все время температуру. Я привита в январе, и у меня аж 365 антител, я посчитала, что совершенно неуязвима и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте, куда не надо без необходимости. Лечат меня хорошо, первый день без температуры. Всем спасибо за добрые пожелания и поддержку!», — рассказала Догилева.
64-летняя актриса почувствовала себя плохо еще на прошлой неделе. У нее поднялась высокая температура — до 38 градусов, и она вызвала «скорую».
В больнице медики диагностировали ей коронавирусную пневмонию и приняли решение о госпитализации.
Фото: Global Look Press
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