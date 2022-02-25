Татьяна Догилева накануне юбилея рассказала, как ощущается возраст: «Я перестала биться за молодость»

Татьяна не замужем и комментирует это так: «Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит». Она состояла в браке два раза, но в конечном итоге и тот и другой союз закончился разводом, о котором, кстати, сама Татьяна не жалеет. Вместо этого у Догилевой, по ее словам, отлично развит талант матери. Дочка для нее — главный человек в жизни.

В последние годы актриса перестала участвовать в театральных постановках. Она выбрала спокойствие и ушла на заслуженный отдых. «Столько переиграла по объему, что плохо представляю себя сейчас на сцене. И ставить не хочу. Причем ни от чего не отрекаюсь, прекрасно отношусь ко всему, что было, — с победами и поражениями, с любовью и нелюбовями. Но сейчас мой организм не реагирует на театр. Перестала туда ходить, потому что не подключаюсь к тому, что происходит на сцене», — объясняет Татьяна.

Она нашла себе новое увлечение. В свободное время женщина делает любительские фотографии и выкладывает их в своем аккаунте в Facebook. Всерьез заниматься фотоделом и организовывать выставки Догилева не планирует. «Я не хочу в зале стоять и считать, сколько людей пришло на выставку. Для чего? У меня же нет никаких амбиций стать настоящим фотографом. Если мне ставят лайки-сердечки, мне приятно, я радуюсь», — пояснила артистка.

Татьяна признается, что с возрастом приобрела внутреннюю свободу. Она счастлива, потому что не зависит от профессии и мнения других людей.