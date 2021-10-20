Татьяна Буланова высказалась об исполнении своих хитов другими артистами

Татьяна Буланова рассказала Passion.ru, как относится к исполнениям своих песен другими музыкантами. «К ремиксам хорошо, к кавер-версиям по-разному, если удачно, то тоже хорошо. Если не очень удачно, то соответственно не очень хорошо», — сказала певица.

Артистка также отметила, кто, по ее мнению, лучше всего смог донести до слушателя новое звучание ее композиции. «Кавер-версия Александра Маршала. Вот в эту сторону, он правильно сделал, утяжелил ее немножко».