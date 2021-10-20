passion.ru
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Татьяна Буланова высказалась об исполнении своих хитов другими артистами

Знаменитые артисты часто сталкиваются с тем, что спустя время их лучшие песни перепивают другие, часто начинающие певцы. Но далеко не все звезды поддерживают новое звучание своих хитов, ведь первое исполнение навсегда остается в сердцах слушателей. Певица Татьяна Буланова специально для Passion.ru прокомментировала свое отношение к кавер-версиям ее популярных композиций.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Буланова

Фото: Архив пресс-службы

Несколько месяцев назад певица Гузель Хасанова перепела известную композицию Булановой «Не плачь!». Тогда Татьяна своим комментарием в Instagram дала понять, что не поддерживает новое звучание одного из ее самых известных хитов: «Новыми дурацкими аранжировками продюсеры убивают воспоминания. Ну зачем?».

Эволюция Татьяны Булановой

Татьяна Буланова рассказала Passion.ru, как относится к исполнениям своих песен другими музыкантами. «К ремиксам хорошо, к кавер-версиям по-разному, если удачно, то тоже хорошо. Если не очень удачно, то соответственно не очень хорошо», — сказала певица.

Артистка также отметила, кто, по ее мнению, лучше всего смог донести до слушателя новое звучание ее композиции. «Кавер-версия Александра Маршала. Вот в эту сторону, он правильно сделал, утяжелил ее немножко».

Фото и видео: Instagram, East News, архив пресс-службы