Татьяна Буланова высказалась об исполнении своих хитов другими артистами
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Фото: Архив пресс-службы
Несколько месяцев назад певица Гузель Хасанова перепела известную композицию Булановой «Не плачь!». Тогда Татьяна своим комментарием в Instagram дала понять, что не поддерживает новое звучание одного из ее самых известных хитов: «Новыми дурацкими аранжировками продюсеры убивают воспоминания. Ну зачем?».
Татьяна Буланова рассказала Passion.ru, как относится к исполнениям своих песен другими музыкантами. «К ремиксам хорошо, к кавер-версиям по-разному, если удачно, то тоже хорошо. Если не очень удачно, то соответственно не очень хорошо», — сказала певица.
Артистка также отметила, кто, по ее мнению, лучше всего смог донести до слушателя новое звучание ее композиции. «Кавер-версия Александра Маршала. Вот в эту сторону, он правильно сделал, утяжелил ее немножко».
Фото и видео: Instagram, East News, архив пресс-службы