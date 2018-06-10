Татьяна Буланова выселяет 25-летнего сына из квартиры

Известная певица Татьяна Буланова — мама двоих сыновей. Старшему Александру, родившемуся в ее браке с Николаем Тагриным, 25 лет, а младшему Никите от футболиста Владислава Радимова — 11. В недавнем интервью газете «Известия» Татьяна рассказала, что ждет ее детей в будущем.

Так, старший наследник певицы готовится к переезду. В данный момент в его квартире, купленной его бабушкой, ушедшей из жизни в августе прошлого года, идет ремонт: «Пока мы живем вместе с сыновьями, квартира старшего еще достраивается. Когда будет жилье, он переедет и станет жить самостоятельно». Александр закончил факультет технологии питания Торгово-экономического университета, работает отчасти по профессии: «Он бариста. Самое главное, что ему нравится, он любит кофе и разбирается в нем».

Младший сын певицы пойдет в 5 класс. У Никиты разносторонние интересы, поэтому Татьяна пока не знает, куда он пойдет учиться после школы: «Пока неясно всё с профессиональными планами, каждые полгода они меняются».

Напомним, не так давно Татьяна Буланова стала гостьей шоу «Секрет на миллион». В разговоре с Лерой Кудрявцевой певица откровенно поведала о том, что, несмотря на развод, продолжает жить в одной квартире со вторым мужем. Стоит отметить, что первый супруг Булановой после развода также жил с ней под одной крышей. Старший сын Татьяны появился в студии «Секрета на миллион», чем немало порадовал поклонников певицы. Пользователи Сети были удивлены его необычной внешностью и еще долгое время обсуждали невероятное сходство мамы и сына.