Татьяна Буланова, Слава, Наташа Королева и другие звезды на вручении премии «Шансон года»

На сцену Кремлевского дворца вышли самые любимые зрителями артисты, чтобы исполнить свои хиты и получить заветные статуэтки.
Татьяна Буланова восхитила нежным образом — певица надела светло-розовое платье из полупрозрачной ткани, расшитой пайетками.
Слава выбрала закрытое алое платье, расшитое стразами, которое дополнила белой накидкой из меха. Высокий хвост и красная помада напомнили о столь любимом певицей дерзком стиле.
А юмористку Елену Воробей невзначай можно было спутать с Яной Чуриковой.
Какие еще наряды выбрали звезды — смотрите в нашей галерее.
Фото: instagram, starface