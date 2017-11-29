Певица стала героиней программы Первого канала «Честное слово» с Юрием Николаевым.

В откровенном интервью Татьяна Буланова заявила, что никогда даже не увлекалась несвободными мужчинами, потому что связь с женатым человеком считает для женщины унизительной: «Уже в 14-15 лет я понимала, что нельзя связываться с несвободным человеком, а женатый – это вообще табу. Сейчас с высоты прожитых лет я могу сказать, что любовницей быть унизительно. Мне так кажется, хотя я никогда и не была ничьей любовницей. Это унижает и жену, и ту, которая связалась с женатым. Но виноват в этом во всем мужчина».

Недавно певица развелась со вторым супругом, футболистом Владиславом Радимовым. Татьяна призналась, что этот брак был заключен по очень большой любви, но, к сожалению, чувства угасли.

«Последний раз я испытала ощущение полного счастья, когда влюбилась в своего второго мужа. Это было что-то невероятное. Очень хотелось бы испытать такое чувство хотя бы еще раз в жизни. Я даже не знаю, что это было. Вот говорят: снесло крышу, и мне реально ее снесло. Произошел какой-то биохимический процесс, который на мне сказался хорошо и внешне, и внутренне. К сожалению, вечно длиться это не может», — рассказала Буланова.

Фото: instagram