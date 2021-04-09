Татьяна Буланова рассказала о новом тайном возлюбленном: «Он очень по-мужски себя ведет»

Татьяна Буланова в марте отметила свой 52-й день рождения. По традиции, которая уже принята среди ее коллег, она устроила в честь дня рождения большой концерт в Петербурге.

В беседе с «Комсомольской правдой» она рассказала о том, как сейчас живёт, о семье и о том, что главное в ее жизни.

Буланова призналась, что ее сердце сейчас несвободно, однако раскрывать подробности отказалась.

«Он занимается предпринимательской деятельностью, немного младше меня. Артем, кстати, тоже его знает. Но большего пока сказать не могу. Пусть сохранится интрига», – говорит она.

Певица отметила, что ее избранник – бывший спортсмен и настоящий мужчина.

«Он очень как-то по-мужски себя ведет. Я не знаю, что там будет дальше, но мы уже больше года вместе — и за это время он показал себя настоящим джентльменом. Оказывает знаки внимания, заботится обо мне. Несмотря на то, что я два раза была замужем, у меня еще не было подобных отношений. То есть поначалу появлялось, но потом куда-то быстро улетучивалось. А тут я сразу поняла — это мой человек. Так что на сегодняшний день он для меня — мужчина с большой буквы. Меня привлекло в нем уважительное отношение к женщине, порядочность, взгляды на жизнь. Пока у нас все замечательно, надеюсь, так будет и дальше».

Сыновья Булановой пока не стремятся подарить ей внуков, хотя сама певица отмечает, что будет очень рада. Впрочем, в отношения сыновей не лезет, хотя знает, что старший сын уже давно живёт с девушкой.

Хотя бабушкой Татьяна стать и не против, выглядит она по-прежнему прекрасно, а своим главным секретом называет любовь к жизни. «Главный секрет — стараться получать удовольствие от жизни. Во всем находить положительные моменты. Ведь вечно недовольное лицо с опущенными уголками губ, грустными глазами ни до чего хорошего не доведет. В глазах должен быть огонь! В жизни столько всего интересного. И если вам кажется, что как-то все не так, вам это только кажется. Просто найдите какой-то интерес. Пусть даже искусственно. Настройте себя на позитив — и все получится».