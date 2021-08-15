Татьяна Буланова прокомментировала новые отношения: «Я суеверная»
«Все хорошо сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я суеверный человек, об этом боюсь говорить. Скажу, что все здорово, а Бог еще испытаний подкинет», — сказала певица в шоу «На дачу!» на Первом канале.
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Фото: @buslya/Instagram
Известно, что возлюбленный Татьяны прекрасно ладит с ее сыновьями Александром и Никитой, которые в свою очередь уверены, что их звездная мама, наконец, нашла любовь своей жизни.
Напомним, что Татьяна Буланова была замужем дважды. Оба союза были достаточно длительными. Впервые певица связала себя узами брака с Николаем Тагриным в 1992 году, а в 1993 у пары родился сын Александр.
После развода в 2005 году Татьяна вышла замуж за футболиста Владислава Родимова, в браке с которым в 2007 году на свет появился второй сын певицы Никита. Пять лет назад пара объявила о разводе.
Фото и видео: Instagram
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