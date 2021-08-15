Татьяна Буланова прокомментировала новые отношения: «Я суеверная»

Напомним, что Татьяна Буланова была замужем дважды. Оба союза были достаточно длительными. Впервые певица связала себя узами брака с Николаем Тагриным в 1992 году, а в 1993 у пары родился сын Александр.

После развода в 2005 году Татьяна вышла замуж за футболиста Владислава Родимова, в браке с которым в 2007 году на свет появился второй сын певицы Никита. Пять лет назад пара объявила о разводе.