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Татьяна Буланова прокомментировала новые отношения: «Я суеверная»

Недавно 52-летняя исполнительница хита «Ясный мой свет» и одна из самых востребованных певиц 90-х призналась, что состоит в отношениях с мужчиной. Артистка рассказала поклонникам, что новый избранник моложе нее и работает в сфере бизнеса. Больше подробностей пока Буланова говорить не хочет, так как боится плохого глаза. Звезда старается не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
Татьяна Буланова прокомментировала новые отношения: «Я суеверная»

«Все хорошо сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я суеверный человек, об этом боюсь говорить. Скажу, что все здорово, а Бог еще испытаний подкинет», — сказала певица в шоу «На дачу!» на Первом канале.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Буланова не любит говорить о личной жизни

Фото: @buslya/Instagram

Известно, что возлюбленный Татьяны прекрасно ладит с ее сыновьями Александром и Никитой, которые в свою очередь уверены, что их звездная мама, наконец, нашла любовь своей жизни.

Татьяна Буланова в гостях у Максима Галкина

Напомним, что Татьяна Буланова была замужем дважды. Оба союза были достаточно длительными. Впервые певица связала себя узами брака с Николаем Тагриным в 1992 году, а в 1993 у пары родился сын Александр.

После развода в 2005 году Татьяна вышла замуж за футболиста Владислава Родимова, в браке с которым в 2007 году на свет появился второй сын певицы Никита. Пять лет назад пара объявила о разводе.

Фото и видео: Instagram

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