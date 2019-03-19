Татьяна Буланова поздравила старшего сына с 26-летием и показала нежное фото с ним

Сегодня в 01:54Татьяна Буланова поздравила старшего сына с 26-летием и показала нежное фото с нимКомментарии1 / 4Arrows-leftArrows-rightReloadСтарший сын Татьяны Булановой Александр Тагрин отметил день рождения.«Мой любимый старший сын! С Днем рождения, Саша», — написала она в блоге.Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramТегидети звездТатьяна БулановаПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...