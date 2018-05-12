Татьяна Буланова откровенно рассказала об отношениях с бывшими мужьями

Татьяна Буланова крайне неохотно рассказывает о личной жизни, однако в эфире шоу «Секрет на миллион» она отважилась раскрыть свои секреты Лере Кудрявцевой. Так, певица откровенно рассказала, почему разрушился ее первый брак с Николаем Тагриным, просуществовавший 13 лет: «Расставание было моей инициативой. Тогда в моей жизни появился Влад, и мне буквально снесло крышу. Это было какое-то наваждение. Конечно, Коля был в шоке, он очень переживал. За несколько лет до этого у меня был еще один недолгий роман. Мужчину звали Сергей. Это была большая страсть, я даже сказала мужу, что надумала уйти от него. Тогда отношение Коли ко мне изменилось, я стала буквально центром его Вселенной. В итоге, мы прожили в браке еще шесть лет, но встреча с Радимовым все изменила».

Вторым супругом Татьяны стал футболист Владислав Радимов. Брак с ним продлился 11 лет, и вновь инициатором разрыва стала певица: «Там сказалось несколько факторов. Тогда по передачам начала ходить эта девушка, блондинка. Она рассказывала о том, что буквально живет с Владом, утверждала, что дружит с его мамой. Я потом узнала, что мама Влада действительно с ней общалась, и с тех пор наши с ней контакты сошли на нет. Но дело не только в измене. Просто отношения исчерпали себя, страсть прошла».