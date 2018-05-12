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Татьяна Буланова откровенно рассказала об отношениях с бывшими мужьями

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Фото из Instagram Татьяны Булановой
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Популярная исполнительница стала гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион».

Татьяна Буланова крайне неохотно рассказывает о личной жизни, однако в эфире шоу «Секрет на миллион» она отважилась раскрыть свои секреты Лере Кудрявцевой. Так, певица откровенно рассказала, почему разрушился ее первый брак с Николаем Тагриным, просуществовавший 13 лет: «Расставание было моей инициативой. Тогда в моей жизни появился Влад, и мне буквально снесло крышу. Это было какое-то наваждение. Конечно, Коля был в шоке, он очень переживал. За несколько лет до этого у меня был еще один недолгий роман. Мужчину звали Сергей. Это была большая страсть, я даже сказала мужу, что надумала уйти от него. Тогда отношение Коли ко мне изменилось, я стала буквально центром его Вселенной. В итоге, мы прожили в браке еще шесть лет, но встреча с Радимовым все изменила».

Вторым супругом Татьяны стал футболист Владислав Радимов. Брак с ним продлился 11 лет, и вновь инициатором разрыва стала певица: «Там сказалось несколько факторов. Тогда по передачам начала ходить эта девушка, блондинка. Она рассказывала о том, что буквально живет с Владом, утверждала, что дружит с его мамой. Я потом узнала, что мама Влада действительно с ней общалась, и с тех пор наши с ней контакты сошли на нет. Но дело не только в измене. Просто отношения исчерпали себя, страсть прошла».

Тем не менее артистке удалось сохранить с бывшими мужьями дружеские отношения. Певица работает вместе с Николаем Тагриным, а с Владиславом Радуловым продолжает жить под одной крышей, несмотря на состоявшийся год назад развод. «Вот совсем недавно он написал мне: «Я тебя люблю». Я ответила смайликом. Не уверена, что из этого может что-то выйти. В любом случае, мы хорошо общаемся, не ссоримся. Конечно, развод проходил очень тяжело, но я считаю, что он был необходим», — отметила Татьяна.

Татьяна Буланова — мать двоих сыновей, родившихся в разных браках. Старший сын певицы, 24-летний Александр, сумел наладить контакт со своим отчимом и сводным братом — 10-летним Никитой. Буланова рассказала, что Саша очень обижался на нее из-за длительных отъездов, однако им удалось найти общий язык.

Фото: instagram

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