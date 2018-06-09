Татьяна Буланова готовится к свадьбе сына

Татьяна Буланова — счастливая мама двоих сыновей. Старшему, Александру, 25 лет, а младшему, Никите, — 11. А совсем скоро певица станет свекровью — Александр собирается жениться.
В интервью изданию «Молодой коммунар» певица призналась, что ей очень понравилась избранница старшего сына: «Мне очень нравится эта девочка своей скромностью и порядочностью. Она не похожа на легкомысленную, как сейчас говорят, чику. Хорошая, серьёзная и душевная. А пожелание будущим невесткам только одно — чтобы они искренне любили моих сыновей. Наверняка об этом мечтает любая свекровь!».
Татьяне Булановой в этом году исполнилось 49 лет, однако она активно следит за тем, что нравится молодежи, и даже соглашается на неожиданные эксперименты. Например, недавно певица приняла участие в съемках клипа на песню 20-летней Монеточки, одной из самых популярных современных молодых артисток: «Когда у меня пару месяцев назад спросили, нравится ли мне Монеточка, то я честно сказала, что не знаю, кто это. Потом послушала, и мне понравилось. Это действительно что-то новое и свежее; нравятся тексты и ирония, в них заложенная. А выбрали меня для съёмок как персонажа из 90-х. Мне не обидно — наоборот, радуюсь, что молодёжь увидит меня в новом качестве…».
Фото: instagram