Татьяна Буланова готовится к свадьбе сына

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 49 лет, однако она активно следит за тем, что нравится молодежи, и даже соглашается на неожиданные эксперименты. Например, недавно певица приняла участие в съемках клипа на песню 20-летней Монеточки, одной из самых популярных современных молодых артисток: «Когда у меня пару месяцев назад спросили, нравится ли мне Монеточка, то я честно сказала, что не знаю, кто это. Потом послушала, и мне понравилось. Это действительно что-то новое и свежее; нравятся тексты и ирония, в них заложенная. А выбрали меня для съёмок как персонажа из 90-х. Мне не обидно — наоборот, радуюсь, что молодёжь увидит меня в новом качестве…».