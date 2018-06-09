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Татьяна Буланова готовится к свадьбе сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Татьяны Булановой

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Старший наследник певицы собирается жениться.

Татьяна Буланова — счастливая мама двоих сыновей. Старшему, Александру, 25 лет, а младшему, Никите, — 11. А совсем скоро певица станет свекровью — Александр собирается жениться.

В интервью изданию «Молодой коммунар» певица призналась, что ей очень понравилась избранница старшего сына: «Мне очень нравится эта девочка своей скромностью и порядочностью. Она не похожа на легкомысленную, как сейчас говорят, чику. Хорошая, серьёзная и душевная. А пожелание будущим невесткам только одно — чтобы они искренне любили моих сыновей. Наверняка об этом мечтает любая свекровь!».

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 49 лет, однако она активно следит за тем, что нравится молодежи, и даже соглашается на неожиданные эксперименты. Например, недавно певица приняла участие в съемках клипа на песню 20-летней Монеточки, одной из самых популярных современных молодых артисток: «Когда у меня пару месяцев назад спросили, нравится ли мне Монеточка, то я честно сказала, что не знаю, кто это. Потом послушала, и мне понравилось. Это действительно что-то новое и свежее; нравятся тексты и ирония, в них заложенная. А выбрали меня для съёмок как персонажа из 90-х. Мне не обидно — наоборот, радуюсь, что молодёжь увидит меня в новом качестве…».

Фото: instagram

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