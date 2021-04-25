Татьяна Бронзова прокомментировала скандальное интервью Елены Прокловой

Второй день в сети обсуждают заявления Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного актёра. «Он говорил мне, что будет готовить меня к поступлению в Школу-студию МХАТ, — откровенничала актриса в "Секрете на миллион". – После съемок увозил меня в лес. Там он говорил: «Давай будем проходить с тобой басню…». Он брал меня за грудь и прижимал к себе. Мне было противно. Он мне говорил: «Ты слушай меня…» и перемежал эту басню какими-то своими извращенными действиями, клал мне руки между ног.... Он раздевал меня и заставлял ложиться рядом голой. Ему нравилось, что я рыдаю, что я сопротивляюсь...»

Самое плохое, что на тот момент Прокловой было всего 15 лет. Многие поклонники звезды догадались, события какого времени она упоминала в своем рассказе. В те годы она снималась в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», где помимо юной Елены было много известных актеров и режиссеров.

Многие коллеги артистки уже высказали свое мнение по поводу произошедшего. «Я знала эту историю, но не в таких подробностях. После программы мы с Борей позвонили Лене, чтобы ее поддержать. Она расплакалась. Она правильно сделала, что рассказала. Она освободилась от этого ужаса, который ее преследовал. Может быть, раньше она боялась об этом говорить. Этот актер был очень влиятельным человеком». – делится переживаниями Татьяна Бронзова.

Супруга одного из близких друзей Прокловой Бориса Щербакова, с которым, кстати, актрисе часто приписывали роман, также отметила, что Елена очень искренняя женщина, и придумывать такую историю она точно бы не стала. Тем более, в узких кругах все знают, о ком идет речь.

«В театральной тусовке об этом все знали. Ведь были еще и другие студентки. В Школе-студии, где он преподавал, у него были любимые девочки, даже при том, что он был женат. Одной своей студентке, которую он сильно домогался, он сломал карьеру. Он очень любил студенток. Но ведь Лена в то время, о котором идет речь, была еще только школьницей» – продолжила Татьяна Бронзова.

Коллега Прокловой полностью поддерживает ее решение рассказать об этой ситуации публично. Таким образом многие молодые актрисы, которые сталкивались с подобным, знают, что они не одни.

В молодости, по словам Татьяны, у Прокловой была потрясающая внешность, благодаря которой, она могла бы сделать карьеру через постель, если бы сама этого захотела. За ней ухаживали многие богатые и влиятельные мужчины. Но молодой девушке это было неинтересно

«Ее третий муж Андрей, когда они познакомились, был совершенно нищим. Они вместе шли к благополучию. Именно Андрей проявил себя как настоящий мужик, стал ее опорой. Она его слушала. Даже после развода они остались хорошими друзьями», – отметила Бронзова.

По поводу того, что Елена не озвучила имя растлителя, Татьяна тоже полностью ее поддерживает. Этот человек был такой по природе, эгоист, любил студенток, и все об этом знали.