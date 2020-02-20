«20.02.2020, магическое сочетание! Такое бывает раз в жизни! Сегодня мне 35! Високосный год! У меня все только начинается! Сегодня с чистого листа, с новыми силами, энергией, я начинаю новый путь! Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ! Я ЛЮБЛЮ И ЛЮБИМА! У МЕНЯ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!!! ДОРОГИЕ, МАМОЧКА И ПАПОЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня вы подарили мне жизнь, воспитали меня! Были рядом со мной во всех моих победах и поражениях! Вы-моя поддержка и опора! Я ВАС ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ. Мои дети!!! СПАСИБО БОГУ ЗА ВСЕ!!! Я Мама своих котяток!И это самое большое счастье для меня и стимул. Я ХОЧУ МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ И ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ! У меня самые лучшие поклонники. Вы — моя сила! Благодарю вас за много лет любви и веры. Спасибо каждому из вас», — написала она. Поклонники поздравляют Юлию, редакция Passion.ru присоединяется к добрым пожеланиям. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!