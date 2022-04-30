Татуировщик раскрыл тайный смысл татуировок Долиной

Ее татуировки не для красоты или чтобы быть на одной волне с молодежью. В каждой заложен глубокий смысл. В беседе с порталом BLITZ+ шеф-татуировщик Александр Огнев объяснил значения рисунков.

«Цветок лотоса — это то, где родился Будда. Даже когда на картинку смотришь, внутри цветок темный, а снаружи светится как ореол вокруг него. А сакура — это больше японское. Есть такое поверье, что жизнь коротка, как цветение сакуры. Вот эти два момента, я думаю, связаны как-то в одно. Что она думает про жизнь. Это человек с какими-то внутренними переживаниями и внутренними перенастройками. Может, что-то было в жизни, что человека тяготит», — говорит татуировщик.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press