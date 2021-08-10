Тата Бондарчук стала мамой в третий раз: девушка родила от нового супруга

Продюсер и сценарист Филипп Фролов так подписал пост о рождении первенца: «Сынулькин мой, я так о тебе мечтал! Татуля моя, я даже мечтать не мог о такой жене как ты! Ура!», — поделился он эмоциями. С дочерями от первого брака супруги Филипп тоже поддерживает отличные отношения: они много проводят времени вместе и, похоже, без труда нашли общий язык.