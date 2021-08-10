Тата Бондарчук стала мамой в третий раз: девушка родила от нового супруга
Продюсер и сценарист Филипп Фролов так подписал пост о рождении первенца: «Сынулькин мой, я так о тебе мечтал! Татуля моя, я даже мечтать не мог о такой жене как ты! Ура!», — поделился он эмоциями. С дочерями от первого брака супруги Филипп тоже поддерживает отличные отношения: они много проводят времени вместе и, похоже, без труда нашли общий язык.
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Фото: Личный Instagram @frolovfilipp
О своей беременности Тата объявила только в середине июля, на последних сроках. Тогда она опубликовала поздравление мужа с днем рождения, выложив снимок с округлившимся животом. «С днем рождения, мой самый лучший человек. Подарок с меня!», — подписала она пост, намекнув, что главный подарок еще впереди.
Дни рождения Филиппа вообще щедры на новости: в прошлом году в этот же праздничный день девушка опубликовала первое фото с возлюбленным, тем самым подтвердив их роман. Через несколько месяцев после этого влюбленные поженилась. Клятвами любви и верности влюбленные обменялись на тихой церемонии во Дворце бракосочетания №2 в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали только самые близкие и родные.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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