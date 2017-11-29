Благотворительный фонд «Плюс помощь детям» запускает проект «Новогодний фотодень для всей семьи».

Фонд «Плюс помощь детям» проведет семейный фотодень. У дарителей останутся не только памятные фотографии, но и радость от того, что они смогли помочь малышам до 3 лет с тяжелыми заболеваниями. Вырученные средства от покупки сертификата на фотосессию (дарение в размере 3000 рублей) пойдут в Фонд «Плюс помощь детям».

Поддерживать праздничное настроение будут друзья фонда — Тата Бондарчук с семьей, которая также примет участие в съемке.

Новогодняя фотосессия пройдет 14 декабря на площадке TopBananaStudio по адресу: Старокирочный переулок, дом 2. Регистрация на фотосессии: https://bbhelp.ru/photoday. Фото: архивы пресс-служб