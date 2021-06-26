Тата Блюменкранц рассказала о любви и отношениях с Курбаном Омаровым
В новом интервью для YouTube-канала «ЛЮСЬЕН, ДАЙ СКАЗАТЬ», бывшая участница популярного телепроекта, раскрыла все карты. На провокационный вопрос ведущей о том, какие отношения их связывают с супругом Ксении Бородиной, которых видели вместе в ресторане, ответила: «Мы с Курбаном вместе работаем, точнее, начинаем работать в одном продакшене. Кстати, вчера мы отсняли нашу пилотную версию для YouTube-канала». И добавила, что никаких отношений, кроме рабочих, между ними нет.
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Фото: Личный Instagram @tatablum
Не обошли стороной и отношения Таты с женатым мужчиной, которые продолжались год и закончились только после того, как о романе узнали супруга и все родственники молодого человека: «Каждый должен сделать свои выводы. Я сделала свои выводы и пошла дальше. Я свое уже отплакала», — поделилась она.
Сейчас Тата счастлива в отношениях с парнем, который ухаживал за ней ровно 10 лет назад, когда ей было 18. Совсем недавно они случайно встретились снова и закрутился роман, который обещает быть перспективным. Хоть она и не раскрыла всех подробностей, но поделилась тем, какого отношения к себе она ждет от противоположного пола: «Мужчина должен давать мне свободу, любить меня и восхищаться. Я не люблю, когда мне указывают, хотя, многие женщины так живут. И это нормально».
Блюменкранц добавила, что сегодня любой девушке можно и нужно самореализовываться и быть финансово независимой, чтобы иметь возможность самой управлять своей жизнью и не находится в деструктивных отношениях. Но, при этом, посоветовала девушкам позволять мужчине ухаживать за собой и в личных отношениях проявлять слабость и женственность.
Фото и видео: Instagram @tatablum, ЛЮСЬЕН, ДАЙ СКАЗАТЬ
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