Тата Блюменкранц рассказала о любви и отношениях с Курбаном Омаровым

Сейчас Тата счастлива в отношениях с парнем, который ухаживал за ней ровно 10 лет назад, когда ей было 18. Совсем недавно они случайно встретились снова и закрутился роман, который обещает быть перспективным. Хоть она и не раскрыла всех подробностей, но поделилась тем, какого отношения к себе она ждет от противоположного пола: «Мужчина должен давать мне свободу, любить меня и восхищаться. Я не люблю, когда мне указывают, хотя, многие женщины так живут. И это нормально».

Блюменкранц добавила, что сегодня любой девушке можно и нужно самореализовываться и быть финансово независимой, чтобы иметь возможность самой управлять своей жизнью и не находится в деструктивных отношениях. Но, при этом, посоветовала девушкам позволять мужчине ухаживать за собой и в личных отношениях проявлять слабость и женственность.